وأفادت البيانات الصادرة من الجامعة - حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس في أمريكا منذ بداية الجائحة وحتى الآن وصل إلى 23 مليونا و754 ألفا و315 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 395 ألفا و785 حالة.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد تم توزيع ما لا يقل عن 31 مليونا و161 ألفا و75 جرعة لقاح مضاد لفيروس "كورونا" في أنحاء البلاد، حيث تم إعطاء 12 مليونا و279 ألفا و180 جرعة لقاح للمواطنين.