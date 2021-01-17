"تجارية الإسكندرية" تشارك بالمسابقة السنوية العالمية لشباب صناعة النقل الدولى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ،عن البدء فى استقبال المتقدمين للمسابقة السنوية العالمية التى تنظمها منظمة الفياتا العالمية ، بالتعاون مع الأياتا ونادى الحماية الدولى للعام الحالي، تحت عنوان" "YOUNG INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS AWARD"، حيث ستقوم الشعبه بإجراء مسابقة لترشيح أحد الكوادر الشبابية ، حيث تشترط المسابقة على أن لا يتجاوز عمر المتسابق عن 32 عاما بحلول شهر يناير 2021 ، بالإضافة إلى سابقه عمله بمجال ترحيل البضائع لمدة عامين على الأقل .

ونوهت الشعبة، فى بيان لها اليوم ، أن جوائز المسابقة تتمثل فى دعوة الفائزين لحضور المؤتمر الدولى للمنظمة المنعقد فى بلجيكا وإيفاد الفائزين لحضور ثلاث أسابيع تدريب عملى وأكاديمى من خلال قضاء الأسبوع الأول للتدريب بأقرب مراكز تدريب لهيئة الأياتا لبلد الفائز، وقضاء الأسبوع الثانى للتدريب الاكاديمى بلندن، وقضاء الأسبوع الثالث للتدريب العملى بلندن أو هونج كونج أو نيو جيرسى، مع منح الفائزين اشتراكا مجانيا لعدد من أهم الصحف العالمية المتخصصة فى النقل الدولى واللوجستيات.

من جانبه كشف شريف الديوانى سكرتير عام الشعبة، أن الشعبة قد وجهت الدعوة لأعضائها البالغ عددهم 700 عضو يعمل بها عشرات الأف من رواد صناعة النقل الدولى من مرحلى بضائع و شركات نقل برى و بحرى و جوى ومستودعات و أعمال لوجستية لترشيح احد الشباب لتمثيل الشعبة ومصر فى هذه المسابقة الدولية المشهود لها عالميا.

وأضاف الديواني، أن المسابقة تنص على تقسيم العالم جغرافيا مناطق على الوجه أفريقيا والشرق الأوسط، الأمريكتين، أوروبا، آسيا والباسفيك يتم أولا اختيار متسابق عن كل منطقة ثم يتسابق الفائز من كل منطقة لاختيار الفائز على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشعبة تقدم جائزة سنوية خاصة للفائز بالمسابقة يقدمها المهندس مروان السماك عضو بأسم والده اللواء محمود السماك الرئيس الأسبق للشعبة تكريما للفائز وأحياء لذكرى والدة.

من ناحيتها قالت الدكتورة أميرة شوقى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب ، بخصوص إمكانية أن يكون موضوع التحديات اللوجستية التى واجهت العالم أثناء جائحة الكورونا من أهم المواضيع التى قد يشملها هذا التحدى " من المؤكد بأن هذا الموضوع سوف يكون من أهم الموضوعات التى قد يفرزها هذا التسابق العلمي.

من ناحية أخرى قال خالد فوزى عضو الشعبة ورئيس لجنة الشباب بالشعبة واحد الفائزين بالمسابقة سابقآ، أن المسابقة والفوز بها لها تأثير، حيث ساهمت فى رفع مستواة العملى من خلال أدخال بعض التطبيقات العلمية والعملية فى نطاق عملة وكان لها أبلغ الأثر فى كفاءة ادائة ولا سيما فى إطار ما تولية الدولة من اهتمام خاص بوضع مصر للنشاط اللوجستى من أهم الأنشطة الواعدة تطبيقا لرؤية مصر 2030 وأشاد فوزى بدور مجلس إدارة الشعبة ولجنة التدريب والإكاديمية العربية فى تأهيل المتسابق الذى يقع عليه الاختيار لتمثيل مصر فى المسابقة، جدير بالذكر أن مصر قد فازت بهذة الجائزة ثلاث مرات من قبل فازت من قبل ثلاث من شباب أعضاء الشعبة وهم داليا مصطفى ، وخالد فوزى ومحمد سامي.