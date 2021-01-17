انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور.

وأشار إلى أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من 1115 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه أولا بأول.

ووجه المحافظ، باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات واخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول مع المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر.

وشدد على جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي مؤكداً التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة التدخل، مشيراً أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها وإستنفارها الكامل وفقاً لما هو معد مسبقاً .

وأضاف محافظ البحيرة أنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجاري رفع التراكمات أولاً بأول مع الصيانة الفورية لأي أعطال قد تحدث مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.