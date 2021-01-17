اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالبحيرة.. صور

الأحد، 17 يناير 2021 04:52 م
انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار بالبحيرة.. صور شفط المياه
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الأزمات على الفور.

وأشار إلى أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من 1115 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه أولا بأول.

ووجه المحافظ، باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات واخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول مع المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر.

وشدد على جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي مؤكداً التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة التدخل، مشيراً أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها وإستنفارها الكامل وفقاً لما هو معد مسبقاً .

وأضاف محافظ البحيرة أنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أن كافة الأمور تحت السيطرة وجاري رفع التراكمات أولاً بأول مع الصيانة الفورية لأي أعطال قد تحدث مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق  والشوارع والميادين.

 

IMG-20210117-WA0309
 

 

IMG-20210117-WA0314
 

 

IMG-20210117-WA0317
 

 


محافظه البحيره

أخبار مصرية

حاله الطقس

سقوط الامطار

الصرف الصحى

محولات الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار غزيرة ورياح شديدة على الإسكندرية فى ثالث أيام نوة الفيضة بعد توقف يومين.. المحافظة ترفع درجة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.. وتمركز للمعدات ونشر سيارات شفط المياه بكافة الشوارع

الأحد، 17 يناير 2021 04:00 م

الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لفرص أمطار على الإسكندرية وشمال الدلتا

الأحد، 17 يناير 2021 03:42 م

"الأرصاد" تحذر المواطنين: موجة من الطقس السيء لمدة 4 أيام.. أمطار ورياح محملة بالأتربة.. شبورة على الطرق السريعة وأجواء شديدة البرودة.. نصائح بارتداء الملابس الشتوية.. وإجراءات وقائية لأصحاب الأمراض الصدرية

الأحد، 17 يناير 2021 03:30 م

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب محافظة الإسكندرية.. فيديو لايف

الأحد، 17 يناير 2021 02:20 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة