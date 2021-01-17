ووفقًا لحساب القوات الأمريكية على موقع تويتر بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، فإن التوجيه يتطلب من أعضاء الخدمة في حامية "يونج سان" في وسط سول، ومعسكر همفريز في مدينة بيونج تيك جنوب العاصمة البقاء في منازلهم وعدم خروج إلا للقيام بالأنشطة الضرورية، موضحة أن التوجيه سينتهي بعد غد الثلاثاء.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات المرتبطة بالقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في جميع أنحاء البلاد 601 إصابة حتى اليوم.