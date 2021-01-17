اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 07:05 م
خالد صلاح
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الشؤون الدينية بتونس: إعادة فتح المساجد اعتباراً من غد الاثنين

الأحد، 17 يناير 2021 06:50 م
الشؤون الدينية بتونس: إعادة فتح المساجد اعتباراً من غد الاثنين مسجد - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس، اليوم الأحد أن الجوامع والمساجد سوف تفتح أبوابها مجددا لإقامة الشعائر الدينية بداية من غد الاثنين.
وأكدت الوزارة – في بيان على صفحتها الرسمية – أن ذلك لم يكن ليحدث لولا صبر الجميع وتقيدهم شبه الكلي ، بما ورد ببروتوكول الصحة الاحترازي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة أو عدوي في الجوامع والمساجد.
ودعت الوزارة، رواد بيوت الله، للحرص على تطبيق البروتوكول الصحي وأن يتبعوا التدابير الصحية اللازمة،وتشمل التدابير التي ذكرتها الوزارة، الوضوء بالبيت و إحضار السجّاد الخاص وارتداء الكمامات الواقية مع التأكيد على وجوب احترام التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر بين المصلين.


تونس

مساجد تونس

كورونا

كورونا فى تونس

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