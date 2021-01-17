الداخلية التونسية: مجموعات اعتدت على الأملاك العامة بهدف السرقة والتخريب

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن هناك مجموعات اعتدت على الأملاك العامة بهدف السرقة أو التخريب، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية، أن مجموعات تثير الشغب وتحاول منع الأمن من القيام بمهامه، لافتة إلى أن تدخل الوحدات الأمنية حال دون مواصلة أعمال التخريب.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية، إلى أن القوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية، موضحة أن عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن السلطات أكدت على ضرورة التزام حظر التجول لمواجهة الجائحة.