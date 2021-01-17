اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية التونسية: مجموعات اعتدت على الأملاك العامة بهدف السرقة والتخريب

الأحد، 17 يناير 2021 04:53 م
الداخلية التونسية: مجموعات اعتدت على الأملاك العامة بهدف السرقة والتخريب تونس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الداخلية التونسية، إن هناك مجموعات اعتدت على الأملاك العامة بهدف السرقة أو التخريب، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية، أن مجموعات تثير الشغب وتحاول منع الأمن من القيام بمهامه، لافتة إلى أن تدخل الوحدات الأمنية حال دون مواصلة أعمال التخريب.

وأشارت وزارة الداخلية التونسية، إلى أن القوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية، موضحة أن عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن السلطات أكدت على ضرورة التزام حظر التجول لمواجهة الجائحة.


تونس

الداخليه التونسيه

مظاهرات

اخر الاخبار

أزمة تونس

الداخلية التونسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة