الثلوج تغطى برج أوستانكينو التلفزيونى بموسكو دون تأثر البث.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

ظهر برج أوستانكينو التلفزيونى فى العاصمة الروسية موسكو، وهو مغطى بالثلوج من قمة البرج إلى أدنى قاعدته، وأظهرت لقطات جوية مشهد البرج الذى يعتبر أعلى برج إذاعة وتليفزيون روسى فى أوروبا وهو مغطى بالثلوج بسبب موجة الطقس الشتوى شديد البرودة الذي تشهده روسيا خلال هذا الأسبوع، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

وأفاد المركز التلفزيونى للبرج من خلال خدمته الصحفية، بأن البث التلفزيوني مستمر دون انقطاع، وإن كل الأجهزة تعمل كالمعتاد، موضحة أن الإدارة أخذت فى الاعتبار مثل هذه الظواهر الشتوية المعتادة عند تصميم هيكل برج أوستانكينو التلفزيونى.



الثلوج تكسو البرج



الثلج على برج أوستانكينو

جدير بالذكر، أن درجة الحرارة في العاصمة الروسية موسكو انخفضت إلى ما يقارب من 18 تحت الصفر خلال أمس السبت.

برج "اوستانكينو" يطل على العاصمة الروسية موسكو، وهو أطول برج للإذاعة والتليفزيون فى أوروبا بارتفاع 540 مترا، والبرج شيدته الحكومة السوفيتية فى نهاية عام 1936 ليكون برجا مخصصا للتليفزيون فى موسكو، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء هذا البرج 65 مليون دولار ويفوق وزن هيكله 55 ألف طن.



صور جوية للبرج



وجهة البرج بالثلوج

والبرج مُدرج على قائمة الاتحاد العالمى للأبراج الكبيرة، وأنه بعد وضع مخططات المشروع واختيار موقع البناء بدأت عملية الإنشاء للبرج بطول 520 متراً، لكن ارتفاع البرج ازداد فيما بعد إلى 540 متراً بفضل الأجهزة الجديدة والهوائيات.

وعن الأجواء الشتوية الشديدة في اوروبا، غلقت العاصمة الإسبانية مدريد وسائل النقل الجوى والبرى وعدة طرقات بسبب الظروف الجوية السيئة الأسبوع الماضي، حيث شهدت اسبانيا تساقط الثلوج بغزارة أثناء العاصفة فيلومينا، كما أعلنت حالة التأهب للثلوج في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز صورا للعاصفة الثلجية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، إنها سجلت درجة حرارة منخفضة قياسية بلغت 35,6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال إسبانيا.