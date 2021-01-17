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ارتفاع ضحايا الاىشتبكات القبلية فى دافور إلى 83 قتيلا و106 مصابين

الأحد، 17 يناير 2021 05:30 م
ارتفاع ضحايا الاىشتبكات القبلية فى دافور إلى 83 قتيلا و106 مصابين دارفور - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين، حسبما ذكرت قناة العربية 

وفى وقت سابق أكدت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور (غرب السودان) وصول حصيلة ضحايا هجوم مليشيات على مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) إلى 48 قتيلا ، ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس /السبت/، مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا".

وقال البيان "إن الكوادر الطبية تبذل جهدا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض".

 

 

 

 


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