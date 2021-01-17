إطلاق اسم الشهيد تامر أبو خيشة على مدرسة منوف للتعليم الأساسى

المنوفية - محمود شاكر

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد مجند "تامر أمين أبو خيشة"، على مدرسة منوف للتعليم الأساسى بمدينة منوف، والذى قد استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطنى بسيناء تخليداً لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية حفاظاً على مصرنا الحبيبة.

وأوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء.

الجدير بالذكر أن الشهيد تامر أمين أبو خيشة ابن قرية دمليج بمركز منوف، أعزب ويبلغ من العمر 22 عاما ووالده يعمل فلاحا ووالدته ربة منزل ولديه اثنان من الأشقاء.