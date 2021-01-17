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إجراء 24 عملية قسطرة خلال يوم واحد بمستشفى بني سويف التخصصى.. صور

الأحد، 17 يناير 2021 08:27 ص
إجراء 24 عملية قسطرة خلال يوم واحد بمستشفى بني سويف التخصصى.. صور الأطباء خلال إجراء إحدى العمليات
بنى سويف _ هانى فتحى

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أجرى فريق قسطرة القلب بمستشفى بني سويف التخصصي، 24 عملية قسطرة قلبية خلال 16 ساعة متواصلة داخل قسم قسطرة القلب بالمستشفى.

وقال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، إنه تم إجراء 24 عملية قسطرة قلبية فى يوم واحد، بالإضافة إلى عمل قسطرة تشخيصية مع تركيب دعامات للحالات وتم خروج الحالات إلى الرعاية المركزة للقسطرة في صحة جيدة وتم متابعتهم لحين خروجهم من المستشفى .

وأضاف مدير المستشفى، فى بيان له صباح اليوم الأحد، أجرى العمليات الجراحية الدكتور ياسر جمعة، أستاذ القلب بكلية طب عين شمس، وإستشاري القسطرة القلبية بالمستشفى، والدكتور محمود عبدالعزيز رئيس قسم القسطرة، والدكتور شريف مجدى، أخصائي القلب بالمستشفى، مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع الحالات في إطار المباردة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين، موجها الشكر لجميع العاملين بقسم القسطرة على مابذلوه من مجهود في خدمة المرضى .

 

أطباء مستشفى بنى سويف التخصصى
أطباء مستشفى بنى سويف التخصصى

 

فريق جراحة القلب
فريق جراحة القلب

 

الأطباء خلال إجراء إحدى العمليات الجراحية
الأطباء خلال إجراء إحدى العمليات الجراحية

 

 


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