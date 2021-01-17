أول تعليق من الأم المعذبة على يد ابنها بكفر الشيخ بعد إخلاء سبيلها..فيديو لايف

كفر الشيخ - محمد سليمان

قدم "اليوم السابع"، فيديو لايف مع الأم المعذبة على يد ابنها بكفر الشيخ بعد إخلاء سبيله، وأكدت دولت محمد الكومى، 70 سنة، أنها توصى كل ابن وابنة بمراعاة آبائهم وأمهاتهم، فلن يعرفوا قيمة الوالدين أو الأبناء إلا عندما ينجبون، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يكون نجلها باراً بها، ولكنه أهانها، وكل ما تقوله بعد مطاردات وعذاب دام 25 سنة "حسبنا الله ونعم الوكيل".





وأضافت الكومى، لـ"اليوم السابع"، أنها تناشد كل المسئولين بحمايتها من نجلها لأنها تخافه وتشعر بأن نهايتها على يديه، فلم تجد حناناً منه، أو خوفاً عليها، مؤكدة أنها تثق فى القضاء المصري، مطالبة بتمكينها من بيتها الذى بنته من كدها وتعبها، ويريد نجلها الاستيلاء عليه وبيعه، ليقيم فى برج العرب بالإسكندرية، قائلة: إنها لم تكن تعلم أن نجلها حصل على حكمين قضائيين بحبسها 6 أشهر وتغريمها ألف جنيه، لإدعاء كاذب بأنها ضربته، ولكن وكيل النيابة علم بحقيقة الوقائع وأفرج عنها عقب استدعائها.

وكان "محمد. ا. ف"، المتهم بالتعدى على والدته، وصل إلى النيابة العامة بدسوق، رفقة تحريات المباحث، التى أكدت صحة الواقعة محل التحقيق، وأن المتهم دائم التعدى على المجنى عليها، وسبق وقام بخنقها وتعدى عليها عدة مرات، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام، بسبب تعديه عليها فى شهر إبريل الماضي، ولم ينكر التعدى عليها، وكان يجيب على أسئلة النيابة بشكل طبيعي.

وقد أخلت النيابة العامة، الخميس، سبيل دولت محمد الكومى لكيدية المحضر المقدم من نجلها ضدها، بتعديها عليه بالضرب، كما قررت حجزه، لحين ورود تحريات المباحث فى الواقعة، لقيامه بسحلها وضربها، ولم ينفذ المتهم قرار المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، بتمكين والدته من منزلها، ولم ينفذ المشكو فى حقه القرار، لتوجه له النيابة اتهامًا جديدًا إليه، وهو منع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر من المحامى العام.