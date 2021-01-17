أهالى المطرية بالدقهلية يحطمون ورشة نجارة وكافتريا لمتهمين قتلوا شاب.. صور

الدقهلية شريف الديب

تجمهر المئات من أهالي مدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، أمام منزل المتهمين بقتل الشاب محمد أشرف محسوب العبيدي، والذي لقى مصرعه طعنا بسلاح أبيض نتيجة خلاف بالأمس على أولويات المرور، وقام الأهالي بالقاء الحجارة على منازلهم تنديدا بما حدث للشاب.

وشيع الآلاف من أهالي مدينة المطرية جثمان الشاب، بعد تصريح النيابة بدفن الجثمان، وبعد الانتهاء من مراسم تشيع الجثمان توجه المشيعون وعدد من الشباب والأهالي الغاضبين إلى منازل المتهمين واحد الكافتريات التابعة لأحدهم، وورشة نجارة وقاموا بتحطيمهما، نتيجة الغضب العارم بالمدينة على وفاة الشاب، والذي كان يحظى بشعبية كبيرة بين الأهالي، ومعروف بحسن خلقه وأدبه، وحزن أهالي المدينة على المتوفي.

ومن ناحية آخري انتقلت قوات الأمن إلى مناطق منازل المتهمين فى الجريمة ، وقاموا بنشر القوات الامن أمام المنازل، وتم عمل كردون أمني، وقاموا بتفريق الأهالي الغاضبة.

يذكر أن لقي شاب مصرعه طعنا بسلاح أبيض في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، إثر خلافه مع شاب آخر علي أولوية المرور في الطريق مما تسبب في مشاجرة بينهما تطورت إلي استخدام المتهم سلاح أبيض وطعن به المجني عليه، وتجمهر عدد كبير من الأهالي أمام مستشفى المطرية المركزي في انتظار إنهاء إجراءات الدفن.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إخطار من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول محمد أشرف محسوب العبيدى ، 23 سنة، إلي مستشفى المطرية المركزي، مصابا بطعنة نافذة في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله للمستشفى.

انتقل مأمور ومباحث المركز إلي المستشفى، وتبين وفاة محمد أشرف محسوب العبيدى ، 23 سنة، صاحب سيارة زفاف في الأفراح، وتم نقله إلي ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت مباحث المركز من تحرياتها للوصول إلي حقيقة ما حدث.

وفور إعلان الوفاة تجمهر عدد كبير من شباب وأهالي المطرية للمطالبة بسرعة ضبط الجناة، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، والانتهاء من إجراءات دفن الجثة .

وأكد شهود العيان أن المجني عليه اختلف مع أحد شباب المطرية، والذي يمتلك والده قاعة أفراح لدي سيرهما بسيارتهما، و الخلاف علي أولوية المرور وقعت مشاجرة بينهما، واستخرج المتهم سلاح أبيض، ووجه طعنة إلي المجني عليه توفي علي أثرها وتكثف مباحث المطرية من تحرياتها للوصول إلي حقيقة ما حدث وضبط الجناة والسلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك .



الأهالى يحطمون الورضة



تحطيم الورشة



جانب من الجنازة