وزير خارجية أمريكا يهاجم الحزب الشيوعى الصينى: خالف وعده مع سكان هونج كونج

كتب محمد سعودي

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الحزب الشيوعي الصيني، مؤكدا أن الحزب خالف وعوده لشعب هونج كونج، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :" حنث الحزب الشيوعي الصيني بوعده لشعب هونج كونج.. لقد فرضنا تكاليف حقيقية على أولئك الذين يحرمون هؤلاء النبلاء من الحرية".

وقال مايك بومبيو في تغريدة أخرى :"عندما انتهك الحزب الشيوعي الصيني بشكل مخجل الإعلان الصيني البريطاني المشترك ، وهي معاهدة مسجلة لدى الأمم المتحدة وعدت بدرجة عالية من الحكم الذاتي لشعب هونج كونج، ألغت إدارة ترامب الوضع التجاري الخاص لهونج كونج، وفرضت عقوبات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني المتواطئين ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة".

وتابع :"لحزب الشيوعي الصيني ليس مثل الشعب الصيني.. نحن ندعم تطلعات الشعب الصيني للعيش بعيدًا عن الحكم الاستبدادي للحزب الشيوعي الصين، لقد أوضحت هذا في خطاب مكتبة نيكسون".



