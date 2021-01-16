وزير الخارجية الأمريكى قبل أيام من تنصيب بايدن عبر تويتر: سيتم أرشفة الحساب

كتب هيثم سلامة

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن حسابه الرسمى عبر موقع تويتر سيتم أرشفته بعد أيام، كما وجه رسالة إلى جمهوره متابعته على حساب أخر شخصى، حيث يأتي ذلك تزامنا مع تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن للرئاسة الأمريكية والمقرر في 20 يناير الجارى.

وكتب مايك بومبيو وزير الخارجية، منذ قليل، عبر حسابه بموقع تويتر :" سيتم أرشفة هذا الحساب في غضون أيام قليلة - تأكد من متابعتي mikepompeo".



وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو

يأتي ذلك بعد أزمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مع موقع تويتر، حول قضية الكراهية وحرية التعبير لوسائل التواصل الإجتماعى، وذلك بعد إغلاق تويتر حساباته.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن قرار تويتر بتعطيل حساب ترامب كليًا "إشكالي" ، من حيث القضاء على رسائل الكراهية في تتعارض وسائل التواصل الاجتماعي مع حرية التعبير، كما أعلن ستيفن سيبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية ، أن "الشيء الصحيح" بالنسبة لميركل هوأن تنشئ الدولة ، وعلى وجه الخصوص، البرلمان، "إطارًا" يتم من خلاله تنظيم استخدام الشبكات الاجتماعية.

وأشارت ميركل إلى أن المشرعين فقط هم من يمكنهم تقييد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير، مع الاعتراف بأن الشركات يجب أن تضمن أيضًا أن التواصل السياسي لا يعمل على التحريض على الكراهية.

وألمح موقع تويتر على وجه التحديد إلى "خطر التحريض على العنف" لتبرير الإغلاق الدائم لحساب ترامب يوم الجمعة ، الذي اتهم الشبكة الاجتماعية بالتآمر مع الديمقراطيين لمحاولة إسكاته.