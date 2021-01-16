مكافأة مالية للعاملين بمستشفى ديرب نجم لانتظام سير العمل وتقديم خدمة مميزة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صرف مكافأة مالية للأطباء وطاقم التمريض والعاملين بمستشفى ديرب نجم المركزى، نظراً لانتظام سير العمل بالمستشفى والتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة، وحسن استقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المستشفى.

جاء ذلك بعد زيارته التفقدية للمستشفى، والتى قام بها نهاية الأسبوع الماضى للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المؤداة للمرضى، حيث تفقد أقسام الاستقبال والغسيل الكلوى وشبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى والتى تعمل بسعة 6000 لتر، واطمأن بنفسه على توافر كميات الأكسجين بالشكل الكافى بالمستشفى وجاهزية الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة للاستخدام عند الحاجة إليها، مشيداً بالإجراءات المتبعة فى التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ الشرقية أنه حريص على مكافأة كل من يؤدى عمله بإخلاص وتفاني، ولا سيما فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا والذى تتصدى له الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى والمصابين، مشيراً إلى أن الأطباء وطاقم التمريض يثبتون كل يوم أنهم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين لما يقدموه من تضحيات غاليه فى مواجهة الفيروس.

وكان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ للموافقة على صرف حافز للعاملين بمستشفى ديرب نجم المركزى، وذلك بعد إشادة المحافظ أثناء زيارته التفقدية للمستشفى بجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وروح التعاون والتنسيق بين جميع العاملين بالمستشفى، ليقرر المحافظ صرف مكافأة للجهاز الإدارى والعاملين بالمستشفى للجهد المبذول منهم فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد.