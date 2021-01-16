مبادرة المشروع القومى "حياة كريمة" تنطلق بقرى أشمون بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

عقد فريق البرنامج الرئاسى وأعضاء مبادرة حياة كريمة اجتماعا تنسيقيا بمجلس مدينة أشمون بمشاركة الجهات التنفيذية المختلفة لعرض الأفكار والرؤى والمقترحات.

وترأس الاجتماع المحاسب سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، وبمشاركة أعضاء البرنامج الرئاسى فى المبادرة الدكتورة أمل غنيم منسق عام المبادرة بأشمون، والدكتور وليد إمام عضو المبادرة، الدكتور محمد فوزى عضو المبادرة، كريستين ماهر عضو المبادرة، سامر النجار عضو المبادرة.

وعرضت الدكتورة أمل غنيم منسق المبادرة بمركز أشمون، تفاصيل المبادرة وأهدافها وطرق الوصول إلى أفضل استفادة من خلال المبادرة التى تهدف إلى تطوير 1381 قرية على مستوى الجمهورية من بينهم 54 قرية بمركز اشمون، لافته إلى أن الجهات المنوط الرجوع لها هى رئاسة الجمهورية ومحافظة المنوفية ووزارة التضامن ووزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة .

وأضافت غنيم أن هناك من ضمن مبادرات المؤسسة توجد مبادرة التصالح حياة لدفع رسوم الغير قادرين على الوفاء بها، والهدف الأول هو المرأة المعيلة ومساحته ونشاطه، لافتة إلى أنه سيتم النزول الميدانى لمتابعة الأمر، ولفتت النظر إلى الجهود التى تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية فى تخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية من حيث التكفل بتسديد المبالغ المستحقة طبقا لمبادرة التصالح حياة بالمنوفية، وذلك طبقاً للشروط الرسمية والفئات المستهدفة من ذلك، مشيرة إلى أنه جارى تلقى تلك الطلبات وفحصها ميدانياً للوقوف على مدى استحقاق أصحابها للشمول ضمن المبادرة.

وتابعت غنيم أنه سيتم دراسة الاحتياجات الأساسية على أرض الواقع، والتى سيتم البدء من خلال ملف الصرف الصحى والذى جاء على رأس الأولويات من خلال العديد من المقترحات التى وردت إلى المبادرة، مؤكدة على أنه سيتم العمل على جميع المحاور، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للقوات المسلحة هى الجهة المنوط لها عمل الخطط الكاملة للتفعيل الخاص بخطط التشغيل وفقا للاحتياجات والمقترحات التى سيتم العمل عليها، لافتة إلى أنه تم اختيار رؤساء الوحدات للمطابقة على أرض الواقع للعمل على تدعيم كافة المعلومات، ويتم العمل من خلال شباب البرنامج الرئاسى بالمنوفية على مبادرة منظومة إدارة ومتابعة الاكسجين للمتابعة الدورية منذ ثلاث أسابيع برعاية ودعم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبمتابعة مستمرة من محمد موسى نائب المحافظ والدعم والتواصل الدائم مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية للتنسيق من أجل القضاء على أى أزمات للأكسجين وذلك من خلال التنسيق الكامل بين المبادرة والمحافظة ومديرية الصحة فى إطار تذليل كافة المعوقات .

وأضاف الدكتور وليد إمام عضو المبادرة أن مركز اشمون حظى باهتمام كبير ورؤية قوية ومميزة لتطوير قرى المركز ضمن المبادرة والقضاء على أى مشكلات فيها تبعا لاحتياجات المواطنين تنفيذا لتوجيهات وتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم العمل على أرض الواقع وانه سيتم دعم القرى صاحبة الحرف المشهورة بشكل كبير من أجل تطوير ودعم تلك الصناعات.

وعرض إمام العديد من النماذج التى تمت بالعديد من المحافظات بالمرحلة الأولى، من أجل الوصول إلى الكل النهائى التكامل جنبا إلى جنب حتى تكون نموذج للانطلاق بها إلى مركز اشمون، لافتا إلى أنه سيتم العمل من خلال تحديد الاولويات الخاصة بالبنية التحتية ويتم العمل على المشروعات الأكثر احتياجا لها فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويتم العمل بشكل مرحلى على ثلاث مراحل تبدأ من الاكثر احتياجا فالأقل احتياجا.

وتطرق إمام فى حديثه وعرضه لبعض جوانب التطوير والخدمات التى سيتم العمل عليها بقرى المبادرة من حيث الخدمات التى تمس المواطن بشكل كامل ومباشر من تعليم وصحة ورى وصرف ومياه الشرب والطرق والبيئة وغيرها من الخدمات والمرافق التى يحتاج لها المواطن.

من جانبه أكد سامى سرور رئيس مدينة أشمون أنه تم ادراج مشروع الصرف الصحى لقرية شعشاع ضمن المبادرة لانها لم يكن لها اعتماد مالى فى هذا الشأن، لافتا إلى أن جميع مشروعات الصرف الصحى المتوقفة ستعمل بالتنسيق مع المبادرة وسيتم إدراج الميزانيات الخاصة بها بالتزامن مع المبادرة من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة .