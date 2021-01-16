اليوم السابع
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قصة قرية تتحدى كورونا وتثبت أن الجدعنة "جين مصرى".. فيديو لايف

السبت، 16 يناير 2021 11:12 ص
قصة قرية تتحدى كورونا وتثبت أن الجدعنة "جين مصرى".. فيديو لايف أهالى القرية أثناء جمعهم الأموال
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بث مباشر مع أهالى قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد تكاتفهم فى ظل أزمة كورونا، حيث استطاع أهالى القرية جمع 106 آلاف جنيه خلال حملة تبرعات لشراء أسطوانات أكسجين ومستلزمات مجابهة فيروس كورونا.

وأكد محمود أحمد من أهالى قرية شنشور التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة بدأت بقيام عدد من شباب قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن تنظيم مبادرات يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة، وتم جمع مبلغ 106 آلاف جنيه لمساعدة مرضى كورونا .

وأضاف محمود، أن المبادرة شارك كافة فئات القرية أمام مساجد القرية عقب الخروج من صلاة الجمعة، وتم جمع المبلغ بتبرع معظم رجال وشباب، كما حرص النساء على التبرع عقب علمهم بالمبادرة، مشيرا إلى أنه تم توزيع مبالغ على الجمعيات المشاركة فى توفير اجتياجات المواطنين كالأدوية، وأسطوانات الأكسجين لمرضى كورونا غير القادرين .


قرية شنشور

مركز أشمون

محافظة المنوفية

فيروس كورونا

مجابهة فيروس كورونا

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