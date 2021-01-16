ضبط مصنعين بدون ترخيص و21 سيارة تجاوزت النسب القياسية للعوادم بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على عدد كبير من المصانع للتاكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، حفاظا على سلامتهم والتأكد من جودتها.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية، يفيد شن حملة مكبرة على المصانع وقياس نسبة عوادم السيارات لمنع التلوث البيئى الناتج عن تلك العوادم.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بدون ترخيص، بداخله 1425 كيلو جرام لحوم، و1210 كيلو جرام دواجن، و150 فرد سمان، و350 كيلو جرام ملح، و250 لتر زيت طعام، و150 كيلو جرام مرقة دجاج، و250 كيلو جرام مكرونة، بدون بيانات ومجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع بدون ترخيص، بداخله 2065 لتر منظفات، و2185 عبوة مستحضرات تجميل، و420 مواد خام مستحضرات تجميل، بدون بيانات وبدون علامة تجارية.

كما تم ضبط 21 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات، لإنبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وكذلك ضبط 6 محلات جزارة ودواجن ضبط بداخلهم كمية من اللحوم ومقطعاتها ذبح خارج المجازر ومتغيرة الخواص الطبيعية، وكمية من لحوم الدواجن بدون بيانات ومجهولة المصدر والصلاحية.