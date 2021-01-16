اليوم السابع
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ضبط كمية من الدقيق المدعم داخل مخبزين قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

السبت، 16 يناير 2021 12:19 م
ضبط كمية من الدقيق المدعم داخل مخبزين قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية دقيق مدعم - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم داخل مخبزين قبل بيعها بالسوق السوداء.

 

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية بدائرة محافظة الغربية لضبط المخالفين و محاربة جشع التجار و مستغلى الدعم وتجار السوق السوداء.

 

وتم شن حملة بناحية بندر طنطا، قادها اشرف شحاتة كبير مفتشين التموين، ومحمد صلاح والسيد الحوالة محمود برغوث المفتشين بالمديرية، وتم ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم مجمعة داخل مخبزين قبل بيعهم بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 


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السوق السوداء

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