زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب ولاية وهران الجزائرية

ضربت هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بمقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية وهران الجزائرية (شمال غرب)، وذكر بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر أن مركز الهزة كان على بعد 10 كلم شمال وهران، ولم يوضح البيان ما إذا كانت الهزة قد تسببت في خسائر بشرية أو أضرار مادية.
زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب ولاية وهران الجزائريةالسبت، 16 يناير 2021 04:13 م
ريختر
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