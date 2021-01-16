خروج 22 حالة بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا بـ4 مستشفيات للعزل في القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مصادر طبية بمديرية الصحة والسكان في القليوبية، تعافى 22 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، وخروجهم بعد تمام الشفاء من الإصابة، وسلبية المسحة التى تم سحبها منهم، بـ 4 مستشفيات مخصصة لاستقبال مصابى بكورونا، مع التوصية بفترة نقاهة بالمنزل حتى تمام التأكد من التعافى من الإصابة.

وكشفت المصادر الطبية، تسجيل مستشفى بنها التعليمى خروج 4 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس، موضحة أن هناك 48 حالة تم حجزها بالقسم الداخلى بالمستشفى بالإضافة إلى حجز 16 حالة أخرى بالرعاية المركزة بالمستشفى.

وأوضحت، أن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة ايضا سجلت خروج 8 حالات اليوم، كما أنه يوجد 71 حالة بالقسم الداخلى بالمستشفى و10 حالات بالرعاية المركزة، مع انخفاض ملحوظ فى أعداد التوافد من مصابى كورونا على المستشفى.

وتابعت، أن مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها سجلت خروج 7 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا، كما أنه يوجد 60 حالة بالقسم الداخلى، وحجز 13 حالة بالرعاية المركزة، كما أن مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة هى الأخرى سجلت 3 حالات خروج بعد تعافيهم من الإصابة، مع استمرار حجز 23 حالة ما بين إصابة واشتباه بالقسم الداخلى بالمستشفى.

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد، والذين يخضعون للعزل المنزلى، سواء المشخصين فى مستشفيات وزارة الصحة أو عن طريق طبيب خاص.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدى مديرة الرعاية ومنسق عام المبادرة بالقليوبية، أنه جرى تخصيص 80 فرقة لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا بالعزل المنزلى على مستوى المحافظة، مشيرة إلى تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى 48 فرقة وتختص بالتواصل تليفونيا مع الحالات لتقديم كافة الاستشارات إلى العمل إزالة كافة المعوقات، و32 فرقة تختص بعمل الزيارات الميدانية لتلك الحالات.