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حمدوك يرحب بوساطة سلفاكير لحل الخلاف السودانى الإثيوبى

السبت، 16 يناير 2021 06:00 ص
حمدوك يرحب بوساطة سلفاكير لحل الخلاف السودانى الإثيوبى حمدوك
كتب : أحمد علوى

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رحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بوساطة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لحل خلافات الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا.

جاء ذلك خلال استقباله بالخرطوم، الجمعة، دينق ألور، مبعوث الرئيس سلفاكير ميارديت.

ونقل ألور رسالة شفاهية من سلفاكير لرئيس الوزراء تناولت رغبة دولة جنوب السودان للتوسط في الأحداث الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وعبر حمدوك عن شكره وتقديره لدولة جنوب السودان بقيادة الفريق أول سلفاكير ميارديت، لجهوده ومساعيه الحميدة لضمان الاستقرار في المنطقة، مرحبا بالمبادرة، وأنها بمثابة تأكيد لمبدأ الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية.

وكان سلفاكير، عرض أيضا على رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، التوسط لحل خلافات الحدود مع إثيوبيا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسي
 

 


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السودان

اثيوبيا

عبدالفتاح البرهان

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