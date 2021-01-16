حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء مركزى إهناسيا وبنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، القرار رقم (11) لسنة 2021 ، والذى تضمن إجراء حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الوحدات المحلية بمركزى اهناسيا وبنى سويف،وذلك فى إطار الدفع بمنظومة العمل التنفيذى وتحسين الأداء الحكومى وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القطاعات الحيوية والاحتياجات الأساسية.

وتضمن القرار ندب: ناجى أحمد خليل ،نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف،للعمل"نائباً "لرئيس مركز ومدينة اهناسيا، وندب السيد: علاء على الصغير عبده ،نائب رئيس مركز ومدينة اهناسيا، للعمل "نائبا"لرئيس مركز ومدينة بنى سويف، وندب السيد: عبد الحى سيد عبدالحي،نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف،للعمل بديوان عام المحافظة.

كما شمل القرار أيضاً : تكليف محمد محمود رياض ، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالعمل "نائباً" لرئيس مركز ومدينة بنى سويف، وتكليف: ناصر غانم سيد أحمد،رئيس قرية براوة ، للعمل "نائباً" لرئيس مركز ومدينة اهناسيا، وتكليف: أحمد محمد على محمد سعد،بمركز ومدينة اهناسيا، بالقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية براوة ، بدلاً عن:ناصر غانم الذى تم تصعيده لوظيفة نائب رئيس مدينة.