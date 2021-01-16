تقديم الخدمات الطبية لـ 6208 سيدة والكشف على 1514 مواطن بقرية أولا الشيخ بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 6208 سيدة من السيدات الحوامل وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك فى إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا .

وأضاف " نادى" أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدى B " ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى "، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

من جانبه، أوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتم فى 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك فى جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، حيث استمرت على مدار يومى 13و14 يناير الجاري، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1514 حالة ، وصرف الادوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 293 حالة جراحة، و548 حالة أطفال، و188 باطنة، و133 قلب، و79 اسنان، و129 حالة جلدية، و93 نساء، و51 تنظيم اسرة، وعمل 158 تحليل مختلف، و37 حالة موجات صوتية، وحالة رسم قلب، و 14 اشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 104 متردد، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقى العيادات والصيدلة.