اليوم السابع
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تعيين 964 شاباً وفتاة فى المنيا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال ديسمبر

السبت، 16 يناير 2021 02:49 م
تعيين 964 شاباً وفتاة فى المنيا بالقطاع الخاص والاستثماري خلال ديسمبر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم تشغيل 964 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم إرسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.

وأكد المحافظ، أنه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

هذا ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوي العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:

اضغط هنا للتسجيل 

 

 


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