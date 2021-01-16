تطوير 26 منطقة بـ3 مليارات جنيه ضمن القرى الأكثر احتياجاً في شربين بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم تخصيص مايقرب من 3 مليارات جنيه، لتطوير 26 قرية بمركز شربين، وتم اختيارها ضمن المبادرة وفق دراسات توضح القرى الأكثر احتياجا، ومن حيث عدد السكان بها.

وأوضح المحافظ أن القرى التى تم اختيارها تشمل قرى "أبو جلال، والأحمدية، والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها، وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انشاق " .

واضاف محافظ الدقهلية بأنه سيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار إليها فى قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب والتليفونات والكهرباء ، وإضافة إلى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة ، فضلا عن الغاز الطبيعى ، هذا بالاضافة إلى مشروعات اجتماعية فى مجال التعليم والصحة والاسعاف والشباب والرياضة ، وأيضا الطب البيطرى ، مشيرا أن اجمالى المستفيدين من تلك المشروعات بالقرى المذكورة 500 الف نسمة .

واضاف الدكتور أيمن مختار أنه تم الانتهاء من جميع الاجراءات الفنية والادارية والمقايسات الخاصة بمشروعات المبادرة ، وقال بان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى الجهة القائمة على التنفيذ وان الانتهاء من التطوير لقرى المبادرة وتنفيذ التطوير للمشروعات المشار اليها بهذه القرى فى خلال العام الجارى 2021 .

واكد محافظ الدقهلية ، على أنه يتابع شخصيا أولا بأول كافة مراحل العمل وجميع التفاصيل المتعلقة بجهود الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق منذ الاعلان عن تنفيذ المبادرة فى نطاق محافظة الدقهلية ، وذلك للتعامل الفورى وإزالة آية معوقات طارئة لبدء العمل فورا ، وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة والمستمرة للسيد رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وجميع المسئولين بالدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق فى جميع المحافظات المصرية ، كما ثمن جهود الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على ما تقوم به من انجازات فى كافة المجالات التنموية وتنفيذ المشروعات الخدمية فى الدولة المصرية بالكفاءة والجودة والالتزام العالى المستوى كما يعهدة المصريين دائما.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبدء فى تنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية فى اطار مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف 1000 قرية على مستوى 50 مركزا اداريا على مستوى محافظات الجمهورية،