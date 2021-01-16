اليوم السابع
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السبت، 16 يناير 2021 05:36 م
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تسليم 5 أكشاك مجهزة للأسر الأكثر احتياجا بمركز أبو المطامير بـ 110 آلاف جنيه

السبت، 16 يناير 2021 04:53 م
تسليم 5 أكشاك مجهزة للأسر الأكثر احتياجا بمركز أبو المطامير بـ 110 آلاف جنيه الكشك
البحيرة ناصر جودة

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أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة خاصة جمعية الأورمان في المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر إحتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً محدودي الدخل والمرأة المعيلة والأرامل والأيتام .

وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بتوزيع عدد 5 اكشاك بمبلغ 110 ألف جنية حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وتسليم بضاعة بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد ٢١ ألف جنية لعدد خمسة أسر من محدودي الدخل والارامل والمطلقات بمركز أبو المطامير وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم

يأتي ذلك إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للجمعيات والمشاركات المجتمعية بالبحيرة ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية وكافة أنواع الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية .

 


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