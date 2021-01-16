تحرير 50 محضرا تموينيا لمخابز ومنشآت تجارية والتصرف فى حصة الدقيق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التى يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن جهود الحملات التفتيشية التى نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المختصة من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 50 محضراً لمخالفات تموينية متنوعة، والتى شملت محضرا لأحد مستودعات البوتاجاز بمركز ببا لعدم تشغيله وغلقه فى أوقات العمل الرسمية، ومحاضر للتصرف فى 10 شكاير دقيق بلدى مدعم وبيعها بالسوق السوداء بأحد المخابز البلدية بمدينة الواسطى، ومحضر لمزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص بالفشن، ومحاضر لذبح لحوم خارج المجزر الحكومى بمدينة إهناسيا، ومحاضر أخرى لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق للسير فى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد.