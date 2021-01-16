تحربر 3 محاضر مخالفة وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن بدون ترخيص فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بإدارتي العاشر من رمضان والإبراهيمية بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ، قامت بشن حملات تفتيشية بمركزى أبوحماد والإبراهيمية ومدينة العاشر من رمضان ، لضبط سوق اللحوم والأسماك .

تم خلالها تحرير 3 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ لحوم و2 محلات جزارة ، وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن مخالفة بدون ترخيص ، حيث يتم تقطيع دجاج ولحم مجهول المصدر وإعادة تعبئتها بعلامة تجارية أخري .

كما تم ضبط 782 كجم دجاج وأجزاء دجاج وطن و657 لحوم مجمدة ومفروم و618 كجم كبدة مخالفة ، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و 39 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة .



الدواجن المضبوطة خلال الحملة



اللحوم المضبوطة