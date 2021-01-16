بكين تفرض 7 أيام إضافية بعد 21 يوما من المراقبة الطبية للمسافرين الوافدين

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أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) اليوم /السبت/ ضرورة خضوع المسافرين الوافدين إليها إلى فترة متابعة صحية خاصة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لسبعة أيام إضافية بعد 21 يوما من المراقبة الطبية (الحجر الصحي)، وذلك بعد تسجيل حالات عدوى محلية متفرقة.

وذكرت سلطات بكين – فى بيان عقب اجتماع مجموعة قيادة الوقاية والسيطرة على المرض فى المدينة - أنه سيتم تعزيز إدارة مكافحة الأوبئة فى أماكن الحجر الصحى المركزية، وسيتم إجراء اختبارات الحمض النووى للأشخاص المعنيين والمناطق المحيطة بهم بشكل متكرر.



وأضافت السلطات أن العاصمة قررت تشديد تدابير الإدارة الصحية للوافدين لمنع خطر انتقال العدوى من الأشخاص الذين تكون فترة حضانتهم للمرض طويلة جدا.



وكانت بكين قد مددت مؤخرا فترة المراقبة الخاصة بـ "كوفيد-19" للمسافرين القادمين إلى 21 يوما بعد تسجيل حالات متفرقة منقولة محليا، حيث صرح المتحدث باسم حكومة مدينة بكين "شو خه جيان" أنه تم تأكيد إصابة مسافرين وافدين بـ(كوفيد-19) بعد مرور فترة العزل التى تستمر 14 يوما، ما أدى إلى عودة انتشار الحالات المحلية.