الوطن البحرينية: الداخلية تنفى فيديو مزعوم لحوادث أمنية بالمنامة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد الإعلام الأمني بمملكة البحرين أنه "لم تسجل بلاغات الحوادث الأمنية، أي تظاهرات"، وذلك تعقيبا على مقطع مصور من تظاهرة مزعومة بدعوى تعيين إسرائيل قائما بالأعمال لدى البحرين، بثتها قنوات فضائية نقلا عن جمعية الوفاق المنحلة بالبحرين.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية فإن "ما بثته القنوات غير واقعي ويفتقد للمهنية ويؤكد توجهها وسياستها الإعلامية العدائية ضد مملكة البحرين من خلال تقاريرها المضللة، وأفلامها المفبركة".

وكانت وجهت وزارة الخارجية البحرينية ، الدعوة لوزارة الخارجية القطرية لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية بين البلدين، مشيرة الى أن هذه الدعوة تأتى فى إطار تفعيل لبيان العلا، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي.

وكان وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، أعلن فى وقت سابق عن عودة العلاقات بين المملكة وقطر إلى ما كانت عليها قبل الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو من عام 2017، وفق تصريحات نشرتها صحيفة الوطن البحرينية الجمعة الماضية ، مشيرة الى أنه فى خلال أسبوع من توقيع بيان العلا سيتم العمل به، وتوقف جميع الدعاوى، وكشف عن قيام الأطراف من خلال مباحثات ثنائية إنهاء الملفات الأمنية والسياسية وتنتهي الملفات خلال اسبوعين.

وأضاف الزيانى ، أنه سيتم تشكيل لجنتين للمتابعة وأخرى قانونية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، متابعا: أن البيان الختامي للقمة لأول مرة يوقع عليه قادة الدول وهو ما يجعله وثيقة من وثائق دول التعاون.



وذكر وزير الخارجية أن كل دولة ستناقش الملفات الخاصة بها من خلال حوار ثنائي وان الحوار الثنائي يهدف للعودة لما كنا عليه قبل ٢٠١٧ مع ضمان عدم تكرار ما حدث.