الكشف على 6294 رأس ماشية فى قافلة علاجية بيطرية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف جهود التحصينات والرعاية البيطرية والتوعية والإرشاد البيطري من خلال التوسع في القوافل البيطرية لتمتد إلى النجوع والعزب، مشددا على أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المجازر والعمل على تطوير المنظومة بها، مشددا على أهمية الدفع بقطاع الثروة الحيوانية، والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، وتهيئة الوضع لتحفيز صغار المربين على الاستمرار في نشاطهم، ومن ثم النشاط الاقتصادي ودعم الإنتاجية ، بجانب توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم بمختلف أنواعها.

جاء ذلك خلال لمناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور عصام يحيي مدير عام الطب البيطري، بشأن مجهودات القوافل العلاجية المجانية التي نظمتها خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، والتي تضمنت الكشف البيطري عن الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالرش والتجريع.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه قد تم تنظيم تلك القوافل بقرى: المسيد الأبيض باهناسيا ،صفط الخرسا بالفشن ، نزلة الشريف مركز ببا ، مازورة والمحمودية بسمسطا وقمن العروس وقرية الهرم بصفط الشرقية بالواسطى، حيث أسفرت عن الكشف على 6294 من الثروة الحيوانية بواقع 1776 من الأبقار و629 من الجاموس و3322 من الأغنام و567 من الدواب، وشملت الكشف عن الأمراض الباطنة لعدد 283 رأس ، 177 للطفيليات الخارجية ، و2533 للطفيليات الداخلية ، ورش 3301 من رؤوس الحيوانات