الحرس الثورى الإيرانى مهددا: تدمير حاملات الطائرات بالباليستى أحد استراتيجياتنا الدفاعية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

هدد قائد الحرس الثورى الإيرانى اللواء حسين سلامى، "بتدمير حاملات الطائرات والسفن الحربية باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى قائلا، إنها "أحد استراتيجيات إيران الدفاعية".

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، قال سلامى اليوم السبت، على هامش المرحلة الأخيرة من المناورات الـ15 للحرس الثورى التى جرت فى المنطقة العامة بالصحراء الوسطى، "تتمثل أهدافنا الرئيسية فى سياسات واستراتيجيات الدفاع فى أن نكون قادرين على استهداف السفن الحربية المعادية، بما فى ذلك حاملات الطائرات والسفن الحربية، باستخدام الصواريخ الباليستية طويلة المدى".

وقال سلامى "من المتداول إصابة أهداف متحركة فى البحر باستخدام صواريخ كروز منخفضة السرعة، لكن استخدام الصواريخ الباليستية بسبب الأعماق والمسافات الطويلة التى يمكننا من خلالها استهداف أهداف متحركة فى المحيط من قلب أرضنا".

وكان الحرس الثورى الإيرانى أعلن أمس الجمعة، عن اختبار عدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض-أرض بشكل متزامن فى صحراء كوير.

وقال الحرس الثورى، إن الاختبار كان ضمن مناورات "الرسول الأعظم 15"، وتضمن عمليات تركيبية تشمل إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية قاذفة.