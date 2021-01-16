اعرف الطرق البديلة بعد غلق كوبرى سمنود الواصل بين الدقهلية والغربية لصيانته

الدقهلية - شريف الديب

قال العميد ممدوح الحصى، مدير إدارة مرور الدقهلية، إنه تم وضع طرق بديلة للسيارات، بعد قرار غلق كوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية، وذلك من أجل صيانته.

وأضاف الحصى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اختيار طريقى أجا المنصورة سمنود، كاختيار أول، وطريق أجا ميت غمر الغربية، كاختيار ثانٍ كبديل لطريق منية سمنود.

وأوضح الحصى، أنه تم اختيار هذا التوقيت من أجل أن يتم فيه أعمال الصيانة، حتى تكون بدأت إجازة نصف العام؛ لعدم حدوث تعطل للطلاب والمدرسين، أثناء التنقل، وعدم وجود زحام وتكدس خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنه سوف يتم وضع الخدمات على الكوبرى، وتسيير حركة السير، وتنظيم المرور بشكل يمنع تكدس السيارات بالمنطقة، موضحا أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية وإدارة المرور هناك ، فى ذلك الأمر.

يذكر أن محافظة الدقهليةأعلنت عن غلق كوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية لمدة 10 أيام للصيانة، وبحسب ما ذكرت المحافظة، أن أعمال الصيانة ستبدأ من يوم 16 يناير وتستمر حتى 25 يناير، وتم التنسيق بين مديرية أمن الغربية، ومديرية أمن الدقهلية، والمرور فى المحافظتين، وتم وضع خطة بديلة للطرق المؤدية للمحافظتين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.