استقرار حالة الجو فى رأس البر وتوافد مواطنين للاستمتاع على الشواطئ.. صور

دمياط - معتز الشربينى

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط اليوم السبت، استقرارا فى حالة الجو مع وجود طقس مشمس على أغلب المناطق ، حيث فاجأت نوة الفيضة الكبرى أهالى دمياط بطقس مشمس وأجواء صافية مع أول أيام أجازة نصف العام رسميا .

وكانت مدن محافظة دمياط ومنها رأس البر قد تعرضت لموجة من الطقس السىء وهطول الأمطار الخميس الماضى على أنحاء متفرقة، فى أول أيام نوة الفيضة الكبرى.

وكانت الأرصاد الجوية قد توقعت اليوم السبت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم والاسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد ، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



المواطنون بمنطقة اللسان



المواطنون على شاطئ رأس البر



المواطنون يستمتعون بالطقس الجيد