إستكمال مشروع إنشاء حائط ساند بطول 200 متر على ترعه سعود فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، تنفيذ أعمال إستكمال إنشاء مشروع حائط ساند بطول 200 متر، وتغطية ترعة سعود بتكلفة مالية 4 مليون و340 ألف جنيه ، بنطاق مركز ومدينة الحسينية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، بمتابعة نسب تنفيذ أعمال إستكمال إنشاء مشروع حائط ساند بطول 200 متر وتغطيه ترعة سعود بنظام الصندوق بتكلفة 4 مليون و340 ألف جنيه ، مشيراً إلى أنه تم البدء فى الأعمال الإنشائية فى 1/ 9 /2020 م ، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال فى 30 / 4 /2021 م .

مشيراً إلى أن الهدف من إقامة الحائط حماية الجسر من الإنهيار بالطريق الدائرى الموصل إلى قرية الإخيوة ، مؤكداً على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من المشروع مع مراعاه إشتراطات السلامه والصحه المهنية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال .