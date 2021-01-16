اليوم السابع
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بتكلفة 4.340 مليون جنيه..

إستكمال مشروع إنشاء حائط ساند بطول 200 متر على ترعه سعود فى الشرقية

السبت، 16 يناير 2021 12:34 م
إستكمال مشروع إنشاء حائط ساند بطول 200 متر على ترعه سعود فى الشرقية أعمال تغطية ترعة سعود بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، تنفيذ أعمال إستكمال إنشاء مشروع حائط ساند بطول 200 متر، وتغطية ترعة سعود بتكلفة مالية 4 مليون و340 ألف جنيه ، بنطاق مركز ومدينة الحسينية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، بمتابعة نسب تنفيذ أعمال إستكمال إنشاء مشروع حائط ساند بطول 200 متر وتغطيه ترعة سعود بنظام الصندوق بتكلفة 4 مليون و340 ألف جنيه ، مشيراً إلى أنه تم البدء فى الأعمال الإنشائية فى 1/ 9 /2020 م ، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال فى 30 / 4 /2021 م .

مشيراً إلى أن الهدف من إقامة الحائط حماية الجسر من الإنهيار بالطريق الدائرى الموصل إلى قرية الإخيوة ، مؤكداً على الشركة المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من المشروع مع مراعاه إشتراطات السلامه والصحه المهنية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال .

 

 

 

 


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