وزير الصحة الأوكراني: بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في فبراير المقبل

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قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إن التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا سيبدأ خلال شهر فبراير المقبل عقب الانتهاء من تسجيل اللقاح.



وأوضح ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "سبق وقلنا إننا سنبدأ التطعيم في فبراير أو مارس المقبلين..أؤكد الآن أننا سنبدأ التطعيم في فبراير".



وأضاف أن بلاده وقعت بالفعل مع شركة "سينوفاك" الصينية للحصول على 700 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته الشركة ضد فيروس كورونا ومن المقرر أن تصل الجرعات إلى أوكرانيا خلال 30 يومًا من تاريخ التسجيل.



ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تسجيل اللقاح خلال الشهر الجاري لكي يتم بدء التطعيم، بحسب ستيبانوف.



وأكد وزير الصحة أن الأوكرانيين سيحصلون على نفس وثائق التطعيم التي توجد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.