اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يناير 2021 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الصحة الأوكراني: بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في فبراير المقبل

الجمعة، 15 يناير 2021 01:11 م
وزير الصحة الأوكراني: بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في فبراير المقبل تعقيم محطة قطار في أوكرانيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إن التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا سيبدأ خلال شهر فبراير المقبل عقب الانتهاء من تسجيل اللقاح.
 
وأوضح ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "سبق وقلنا إننا سنبدأ التطعيم في فبراير أو مارس المقبلين..أؤكد الآن أننا سنبدأ التطعيم في فبراير".
 
وأضاف أن بلاده وقعت بالفعل مع شركة "سينوفاك" الصينية للحصول على 700 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته الشركة ضد فيروس كورونا ومن المقرر أن تصل الجرعات إلى أوكرانيا خلال 30 يومًا من تاريخ التسجيل.
 
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تسجيل اللقاح خلال الشهر الجاري لكي يتم بدء التطعيم، بحسب ستيبانوف.
 
وأكد وزير الصحة أن الأوكرانيين سيحصلون على نفس وثائق التطعيم التي توجد لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أوكرانيا

لقاح كورونا

جرعة كورونا

كوفيد19

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة