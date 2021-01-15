نائب الرئيس الأمريكى: يمكن للأمريكيين الثقة بأن الإدارة ستعمل لانتقال آمن للسلطة

كتب أحمد عرفة

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه يمكن للأمريكيين أن يثقوا بأن الإدارة ستعمل بلا كلل لتأمين انتقال سلس وآمن للسلطة، وفقا لمصادر إعلامية.



وفى وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى فى رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى، إنه يعارض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.



وقال بنس "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

وكان قالت قيادة الحرس الوطني الأمريكي، إنه نحو 7 آلاف عنصر من الحرس ينتشرون في العاصمة واشنطن لتأمين الدعم للقوات الأمنية، وفقا لمصادر إعلامية.



وفى وقت سابق، ظهرت لقطات فيديو انتشار مكثف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في محيط مبنى الكابيتول لتأمين مبنى الكونجرس خلال جلسة التصويت على مسائلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي انتهت بتشريع ينص على محاكمة رئيس الولايات المتحدة الحالى، دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس، ليمهد الطريق الآن لمحاكمته فى مجلس الشيوخ.

وعرضت قناة العربية، فيديو، لانتشار الحرس الوطني داخل مبنى الكابيتول بسبب حالة الترقب والتوتر خوفا من أى احتجاجات فى ضوء جلسة التصويت على مسائلة الرئيس ترامب لأنه متهم بتحريض أنصاره لمبنى الكونجرس في السادس من يناير في حدث غير مسبوق هز صورة الديمقراطية الأمريكية.