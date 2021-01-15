مِنَح ماجستير ودكتوراة لأئمة أسوان والتكلفة مناصفة بين الأوقاف والجامعة

أسوان – عبد الله صلاح

وقع الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى عن وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بروتوكول بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن برامج تدريب الأئمة بالجامعة فى مجالات اللغة العربية، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع ، ومهارات التواصل الإعلامى.

تم الاتفاق كذلك على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة أسوان، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، بحيث تخفض جامعة أسوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية مادام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية.

وذلك لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد ، فعلى من يرغب من أئمة أسوان فى التسجيل لهذه المنح تسجيل اسمه فى الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها بداية من الثلاثاء 19 يناير 2021م.