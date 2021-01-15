مسلمون وهندوس ببريطانيا يرفضون لقاح كورونا بسبب مزاعم احتوائه على كحوليات

كتبت ريم عبد الحميد

حذر أطباء فى بريطانيا من أن الأخبار الزائفة هم أن لقاح كورونا يحتوى على لحم وكحول دفعت بعض المسلمين والهندوس إلى رفض الحصول عليه، مما يعرضهم للخطر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة التليجراف، فإن أطباء قد أشاروا إلى أن بعض المرضى من أصول جنوب آسيوية قد رفضوا الحصول على اللقاح عنما عرض عليهم بسبب تعارضه مع معتقداتهم الدينية.

وقال الدكتور هاربريت سود، الذى يقود جهود مكافحة التضليل المعلوماتى فى خدمات الصحة الوطنية إنهم بحاجة إلى الوضوح وجعل الناس يدركون أنه لا يوجد لحوم فى اللقاح، ولا يوجد لحم خنزير فى اللقاح وأنه تمت الموافقة عليه وتأييده من قبل كافة القادة والمجالس الدينية والمجتمعات المختلفة. وتابعت سود فى تصريحات لبى بى سى إنهم يحاولون إيجاد شخصيات قدوة ومؤثرة ويفكرون أيضا فى مواطنين عادين بحاجة إلى الحصول على المعلومات سريعا، حتى يمكنهم دعم بعضهم البعض لأن كل شخص فى النهاية هو نموذج لشخص آخر.

وقال هناك مجهود كبير يحدث حيث يم ترجمة المعلومات وضمان وصول الأمور للشعوب.

ويأتى موقف المسلمين والهنودوس تحديدا لأن المسلمين لا يأكلون لحم الخنزير ولا يشربون الكحول، بينما يعتبر الهندوس البقر مقدس..وقد ظهرت بعض الأخبار الزائفة التى تستهدف المسلمين والهندوس برسائل تنتشر عبر واتس أب نزعم أن اللقاح يحتوى على منتجات حيوانية أو كحول.

وقالت رينا روجارا، الهندوسية التى تعيش فى هامبشير إنها قد تفاجأت بحجم المعلومات الزائفة. وقالت إن بعض مقاطع الفيديو كانت مزعجة خاصة عندما تشاهد فيها شخص يقول إنه من الفريق الطبى ويقول إن اللقاح سيغير الحمض النووى.