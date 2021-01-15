مدير مستشفيات المنوفية يتفقد أقسام العزل والإجراءات الاحترازية بمستشفى الشهداء

المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور أحمد سمير مدير إدارة المستشفيات بالمنوفية، والدكتورة الشيماء شفيق نجدي ، مدير إدارة الطوارىء جولة مفاجئة على مستشفى الشهداء المركزي حيث تم متابعة حسن سير العمل وانتظام تواجد الفرق الطبية، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، و اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، و الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتكثيف المرور على المستشفيات لمراجعة أقسام العزل والإجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .

كما تم المرور علي قسم العزل ومتابعة حالات الكورونا، وتم المرور على بنك الدم والاستقبال وعناية الاطفال والحضانات وتم متابعة أسطوانات الاكسجين وحساب معدل الاستهلاك، وأثناء المرور تم توفير سرير عناية بفنت لمريض مسجل علي 137 كانت حالته تحتاج فورا وضعه علي الجهاز.

وأكد وكيل الوزارة بأن المرور المفاجىء مستمر علي مدار الأسبوع للتأكد من حسن سير العمل بالمستشفيات ، وقدم الشكر لجميع الاطقم الطبية علي جهدهم المبذول في ظل الظروف الاستثنائية.