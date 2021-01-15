مدير إدارة الطود الصحية: توفر منفذ لصرف الألبان بوحدة طب الأسرة بالعديسات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور عمرو سليم، مدير إدارة الطود الصحية شرق محافظة الأقصر، أنه تقرر توفير منفذ لصرف الألبان بوحدة طب الأسرة بالعديسات قبلى الجديد، وذلك للمساهمة فى دعم المواطنين بصورة أفضل، عقب موافقة مديرية الشئون الصحية بالطلب المقدم من مدير الإدارة.

وأضاف مدير إدارة الطود الصحية، لـ"اليوم السابع"، أنه عقب التقدم بطلب بعد شكاوى الأهالى تمت توفير منفذ لصرف الألبان فى وحدة طب أسرة العديسات قبلى بمحافظة الأقصر، حيث تمت الموافقة على توفير منفذ لصرف الالبان بوحدة العديسات قبلى، وأنه جار حاليا تجهيز المنفذ وتدريب العاملين ونقل ملفات المنتفعين لتقديم الخدمة بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير لعام 2021، حيث جاء ذلك فى إطار تخفيف العبء على أهالى قرية العديسات قبلى ونجوعها، بناء على تعليمات وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، حيث إنه يتم صرف الألبان للمنتفعين المستحقين لمدة 3 شهور فى جميع منافذ صرف الألبان، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار مرض كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أنه يتم صرف الألبان للمنتفعين فى 3 منافذ هم وحدة طب أسرة المريس ومركز طب أسرة الطود والمنفذ الجديد بوحدة طب أسرة العديسات قبلى.

وفى نفس السياق قدم الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية بمحافظة الأقصر، الشكر إلى الفريق الطبى بوحدة طب المريس وعلى رأسهم الدكتور أحمد على ومعاونيه على مجهوداتهم فى جودة الخدمات المقدمة من الوحدة الصحية، والحصول على إشادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على تسجيل أعلى معدل لتسجيل ملفات منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث وصل تسجيل المنتفعين إلى 5344 أسرة بعدد أفراد 17399 فردا بنسبة تزيد عن 60% من عدد السكان بالمريس، وجاء ذلك النجاح فى إطار تجهيز وحدة طب أسرة المريس للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وبدأ التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل.

جدير بالذكر أن إدارة الطود الصحية تقوم بتجهيز 4 وحدات طب أسرة ومركز طب أسرة للتشغيل التجريبى والانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة التابعة لرئيس الجمهورية، وتضمن الوحدات التى تستقبل المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل وحدة طب أسرة العديسات قبلى ووحدة طب أسرة الضمان ووحدة طب أسرة منشية النوبة ووحدة طب أسرة المريس ومركز طب أسرة الطود.

وحث الدكتور عمرو سليم، مدير إدارة الطود الصحية، كافة أهالى مركز ومدينة الطود بسرعة التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل عن طريق التوجه إلى أقرب وحدة طب أسرة أو مركز طب أسرة التابع لها بالأوراق المطلوبة، وهى صورة بطاقة سارية لرب الأسرة والزوجة والأبناء أو صور لشهادات الميلاد للأطفال مع رقم التليفون للتواصل واستكمال بيانات الأسرة عند التسجيل.



الدكتور-عمرو-سليم-مدير-إدارة-الطود-الصحية



توفير-منفذ-لصرف-الالبان-بوحدة-العديسات-قبلى