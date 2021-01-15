غلق كوبرى سمنود الواصل بين الدقهلية والغربية 10 أيام للصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت محافظة الدقهلية،عن غلق كوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية لمدة 10 أيام للصيانة، وبحسب ما ذكرت المحافظة فى بيان صحفى ، أن أعمال الصيانة تسبدأ غدا 16 يناير وتستمر حتى 25 يناير وتم التنسيق بين مديرية أمن الغربية ، ومديرية أمن الدقهلية،والمرور فى المحافظتين ،وتم وضع خطة بديلة للطرق المؤدية للمحافظتين،وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة .