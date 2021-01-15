غلق كوبرى سمنود الواصل بين الدقهلية والغربية 10 أيام للصيانة

أعلنت محافظة الدقهلية،عن غلق كوبرى سمنود الواصل بين محافظتى الدقهلية والغربية لمدة 10 أيام للصيانة، وبحسب ما ذكرت المحافظة فى بيان صحفى ، أن أعمال الصيانة تسبدأ غدا 16 يناير وتستمر حتى 25 يناير وتم التنسيق بين مديرية أمن الغربية ، ومديرية أمن الدقهلية،والمرور فى المحافظتين ،وتم وضع خطة بديلة للطرق المؤدية للمحافظتين،وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة .
وكان المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة، صرح فى وقت سابق ، أنه سوف يتم إجراء غلق منطقة شارع العبور الواصل ما بين طريق المنصورة السريع، ومنطقة عبد السلام عارف بالاتجاهين بدون تعطيل الحركة المرورية، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من صباح السبت 16 يناير، وذلك لتنفيذ أعمال أحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى وخطوط مياه الشرب بمنطقتى العبور وعبد السلام عارف ز
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