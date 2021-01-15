اليوم السابع
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صحيفة أمريكية: تأجيل تدريب على مراسم تنصيب بايدن بسبب مخاوف أمنية

الجمعة، 15 يناير 2021 06:55 ص
صحيفة أمريكية: تأجيل تدريب على مراسم تنصيب بايدن بسبب مخاوف أمنية جو بايدن الرئيس الأمريكى المنتخب
(رويترز)

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نقلت صحيفة بوليتيكو الامريكية فى ساعة متأخرة عن مصدرين مطلعين قولهما إن تدريبا على مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن تأجل إلى يوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية.

وأشار التقرير إلى أن التدريب كان مقررا يوم الأحد.

 


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الاقتصاد الامريكى

خطة بايدن لإنقاذ أمريكا

تنصيب بايدن

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