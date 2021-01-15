صحيفة أمريكية: تأجيل تدريب على مراسم تنصيب بايدن بسبب مخاوف أمنية

(رويترز)

نقلت صحيفة بوليتيكو الامريكية فى ساعة متأخرة عن مصدرين مطلعين قولهما إن تدريبا على مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن تأجل إلى يوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية.

وأشار التقرير إلى أن التدريب كان مقررا يوم الأحد.