رافعة سيارات تحمل عربة معطلة لتصطدم بأخرى مركونة فى حادث طريف.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة فى شوارع مدينة سوتشي الروسية، حادث سير طريف، حيث تسببت سيارة رافعة (ونش) متخصصة فى حمل السيارات المعطلة أو المحطمة فى الحوادث، في حادث سير آخر، وارتطمت السيارة الرافعة فى أخرى مركونة بأحد الشوارع وكادت أن تصيب مالكها الذى كان يقف أمام حقيبة سياراته إلا أن ابتعدا سريعا مع ارتطام الونش.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للسيارة الرافعة وهى تحمل أخرى معطلة وتسير بها لأحد مراكز الصيانة فى مدينة سوتشي الروسية، إلا أن السيارة المعطلة انزلقت ليختل توازن الرافعة وترتطم بالسيارة المركونة على جانب الطريق، وينجو مالك السيارة المركونة من الاصابة ولم يصب أى شخص جراء الحادث.



الونش يحمل السيارة



حادث التصادم

وفى وقت سابق، شهدت أحدى شوارع مدينة سامارا فى روسيا، حادث سير غريبة من نوعه، حيث فوجئ السكان بالشاحنة العملاقة وهي واقفة بشكل عمودى على صندوقها الخلفى، وعلقت في منتصف الطريق، دون العثور على فيديوهات تسجل لحظة الحادثة، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للشاحنة وهى تقف عاموديا وسط الطريق ويحاوطها عدد من عناصر فرق الانقاذ والاطفاء فى المدينة الروسية.

وأفادت وزارة الداخلية فى منطقة سامارا، أن سائق الشاحنة تم اجلاءه من كابينة القيادة بسلام، كما شارك في عملية الإنقاذ 8 أشخاص، ولم يصب أحد نتيجة الحادثة الذى وقع في سامارا.

وفسر مسئولو الامن فى المدينة الواقعة بأن آلية رفع الهيكل الخارجي للشاحنة بدأت تتحرك بشكل تلقائي، وخلال السير اصطدمت مؤخرة الشاحنة المرفوعة بإحدى اللافتات على قارعة الطريق مما أدى إلى اصطدام الشاحنة بقوس الطريق ورفع مكان السائق.