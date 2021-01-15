خبير صحي إيطالي: لا ينبغي تطعيم المتعافين بلقاح فيروس كورونا

فاطمة شوقى

رأى ماسيمو جاللي، مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى (ساكو) بمدينة ميلانو، أنه لا ينبغي تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا في وقت سابق بوباء فيروس كورونا المستجد، في وقت أعلنت فيه السلطات الايطالية عن حقن الجرعة الاولى للقاح فايزر-بوينتك على ما يقارب المليون شخص (970 ألفا على وجه التحديد).

وقال ماسيمو جاللي، لمحطة "سكاي نيوز24" الإيطالية: "أنا أؤيد بشدة عدم حقن الاشخاص المتعافين من الوباء باللقاح، ولا توجد أي بيانات تذكر أن التطعيم آمن ومفيد بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالفعل بالعدوى"، وأضاف "احتمال حدوث إصابة ثانية بكوفيد-19، بناء على البيانات العلمية المتوفرة، ربما يكون أقل من نسبة 1%".

وبشأن حملة التطعيم الوطنية التي بدأت في نهاية ديسمبرالماضي، قال "لسوء الحظ في الوقت الحالي لا يمكن أن تشمل إلا من هم فوق 16 عامًا ولكن حتى الصغار جدًا هم ناقلون مهمون للعدوى"، مؤكدا على أنه ليس لديه أي شكوك في تعميم حملة التطعيم على الأطفال والشباب "بأسرع ما يمكن".