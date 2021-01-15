اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 02:21 م
خالد صلاح
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تعيين الجنرال الدنماركى كارستن لارسن قائدا جديدا للقوة البحرية الأوروبية بمضيق هرمز

الجمعة، 15 يناير 2021 02:13 م
تعيين الجنرال الدنماركى كارستن لارسن قائدا جديدا للقوة البحرية الأوروبية بمضيق هرمز مضيق هرمز
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تولى الجنرال الدنماركى كارستن فيورد لارسن مهامه كرئيس لبعثة المراقبة الأوروبية فى مضيق هرمز،المعروفة باسم ( إيماسوش) او( إجينور) خلفًا للأميرال البحرى الفرنسى كريستوف كلوزيل، وأوضح بيان للمجلس الأوروبى في بروكسل بتولِّيه المهمةَ مدةَ ستة أشهر على رأس الفرقاطة الفرنسية المضادة للطائرات جان بارت كوسيلة تشغيلية رئيسية.


وأُطلقت العمليةُ البحرية الأوروبية في مضيق هرمز بمبادرة فرنسية لضمان سلامة الممرات الملاحية المختلفة في (الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان)، ويقع المقر في القاعدة البحرية الفرنسية في أبوظبي، بمشاركة ثماني دول (بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال).


مضيق هرمز

بروكسل

خليج عمان

بلجيكا

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