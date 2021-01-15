اليوم السابع
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الجمعة، 15 يناير 2021 11:29 م
خالد صلاح
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بريطانيا تسجل 55 ألفا و761 إصابة جديدة بكورونا و1280 حالة وفاة

الجمعة، 15 يناير 2021 11:08 م
بريطانيا تسجل 55 ألفا و761 إصابة جديدة بكورونا و1280 حالة وفاة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة البريطانية 55 ألفا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1280 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.


وذكرت الوزارة- في بيان، بثته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم- أن المعدلات اليومية للإصابات الجديدة كانت دون الـ50 ألفا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قبل اليوم.


وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات الجمعة مقارنة بأمس الخميس، حيث تم تسجيل 48 ألفا و682 إصابة جديدة، و1248 وفاة.


تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا سجلت أكثر من 3.25 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 86 ألف شخص.


وعلى خلفية الارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة، تم فرض إجراء إغلاق صارمة في إنجلترا اعتبارا من 4 يناير الجاري، ولا تستبعد الحكومة تمديد الإغلاق حتى أواخر مارس المقبل وتشديد الإجراءات؛ نظرا للمعدلات المرتفعة لانتشار الفيروس.


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