المعارضة الإيطالية تدعو رئيس الوزراء للاعتراف بفقدان حكومته للأغلبية

فاطمة شوقى

دعا قادة أحزاب يمين الوسط المعارضة رئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبي كونتي للمثول أمام غرفتي البرلمان، النواب والشيوخ، والاعتراف بخسارة الأغلبية البرلمانية بعد انسحاب حزب (ايطاليا حية) من الائتلاف الحاكم.

وقال قادة الأحزاب المعارضة، وهم ماتيو سالفيني (حزب الرابطة) جورجيا ميلوني (حزب اخوة ايطاليا) وسيلفيو برلسكوني (حزب فورتسا ايتاليا)، في بيان صدر في أعقاب اجتماع مشترك "لم يعد هناك وقت للتكتيكات: ينتظر يمين-الوسط الموحد، القوة السياسية الاولى في البلاد، منذ أمس أن يأتي جوزيبي كونتي إلى البرلمان للاعتراف علنا بالأزمة، الشعب الإيطالي والبرلمان ورئيس الجمهورية ينبغي احترامهم"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

ولا تمتلك أحزاب يمين- الوسط لوحدها الاغلبية في الدورة التشريعية الحالية التي تنتهي رسميا في ربيع عام 2023، ولكن استطلاعات توجهات الناخبين تؤكد تفوقها على أحزاب يسار-الوسط، في حال اجراء انتخابات مبكرة.

ووفق مصادراعلامية محلية، لم تفقد أطراف في الائتلاف المكون لحكومة كونتي الثانية (خمس نجوم والحزب الديمقراطي) الامل في تعويض خسارة نواب حزب (ايطاليا حية) في مجلس الشيوخ ببرلمانيين مستقلين، حيث لا يزال يمتلك أغلبية مريحة في مجلس النواب.

البديل الآخر هو ولادة حكومة تكنوقراط، يقودها الرئيس السابق للمصرف المركزي الاوروبي ماريو دراجي، تحظى بدعم برلماني واسع لتجاوز فترة الازمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا واجراء انتخابات برلمانية مبكرة في وقت