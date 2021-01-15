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الرباط تعلن عن توجه لدعم حل الحكم الذاتى فى الصحراء المغربية

الجمعة، 15 يناير 2021 06:13 م
الرباط تعلن عن توجه لدعم حل الحكم الذاتى فى الصحراء المغربية وزير الخارجية المغربي وزير الخارجية المغربي
كتب عبد الوهاب الجندى

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نظمت الولايات المتحدة والمغرب، مؤتمرا وزاريا عبر تقنية الفيديو بشأن دعم حل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، حيث أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن الاجتماع عبارة عن إشارة مهمة إلى أن الاستقرار والسلام هو الخيار المنشود.

وقال وزير الخارجية المغربي خلال كلمته، إن هناك زخم جديد برز لوضع حد للنزاع فى الصحراء المغربية من خلال خطة الحكم الذاتي، مضيفا: "هناك توجه جديد لدعم حل الحكم الذاتى فى الصحراء المغربية".

وأضاف: الكثير من الدول بدأت بفتح قنصليات في مدينة العيون بالصحراء المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هدفه حماية وحدة أراضي بلدنا، مشيرا إلى أن حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية هو الإطار الواقعي الوحيد، وأن الإعلان الأمريكي يؤكد سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية".

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، إن الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل في الصحراء المغربية، مؤكدا الاجتماع هو إشارة إلى حكمة خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ديسمبر الماضى، توقيع مرسوم للاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية.

 


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